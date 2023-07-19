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В британской разведке рассказали о дилемме, с которой столкнулись россияне на юге Украины

19 июля 2023 10:21
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В британской разведке рассказали о дилемме, с которой столкнулись россияне на юге Украины
Российские войска. Иллюстративное фото: РосСМИ
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

На Херсонском направлении расклад сил может измениться. Перед российским военным руководством предстал сложный выбор: перенаправлять свои оккупационные подразделения из Запорожья в Херсонскую область или нет.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

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В низовьях Днепра бои между ВСУ и оккупантами набирают обороты. Как передает британская разведка, силы не совсем равные.

"Обе стороны используют небольшие, быстрые моторные лодки, а Украина успешно применила тактические беспилотные летательные аппараты одностороннего действия для уничтожения некоторых российских катеров", — говорится в сообщении.

Поэтому российское военное руководство вынуждено решать, нужно ли усиливать свое преимущество за счет подразделений, противостоящих украинским защитникам на Запорожском направлении.

"Помимо интенсивных боев на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск также оспаривают острова в дельте Днепра", — рассказывает британская разведка.

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Сообщение британской разведки о возможном ходе событий

Напомним, в британской разведке рассказали, где российские военные понесут наибольшие потери.

К тому же, по данным разведки, в РФ не могут определиться с судьбой "вагнеровцев".

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