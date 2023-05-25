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В Черновицкой ОВА рассказали о последствиях атаки беспилотника

25 мая 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Черновицкой ОВА рассказали о последствиях атаки беспилотника
Обломки русского дрона. Фото: Минобороны
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Обломки сбитого российского беспилотника повредили несколько жилых домов в Днестровском районе Черновицкой области. Также были поражены две линии электропередачи.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

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Сбитый беспилотник

Руслан Запаранюк подтвердил факт сбивания над территорией Черновицкой области российского беспилотного летательного аппарата.

Это произошло в Днестровском районе около 04:20.

Последствия падения дрона

Обломки дрона-камикадзе оккупационной армии упали на территорию одного из населенных пунктов района, повредив три жилых дома.

Также в результате падения сбитого беспилотника спровоцировали пожар на территории гаража.

Кроме того, были повреждены две линии электропередачи. В настоящее время без электроснабжения остаются 140 абонентов в Днестровском районе.

Напомним, ранее Запаранюк сообщил о сбитом на территории Черновицкой области российском беспилотнике.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что в течение ночи с 24 на 25 мая в небе над Украиной были сбиты все 36 российских беспилотников.

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