В Черновицкой ОВА рассказали о последствиях атаки беспилотника
Обломки сбитого российского беспилотника повредили несколько жилых домов в Днестровском районе Черновицкой области. Также были поражены две линии электропередачи.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.
Сбитый беспилотник
Руслан Запаранюк подтвердил факт сбивания над территорией Черновицкой области российского беспилотного летательного аппарата.
Это произошло в Днестровском районе около 04:20.
Последствия падения дрона
Обломки дрона-камикадзе оккупационной армии упали на территорию одного из населенных пунктов района, повредив три жилых дома.
Также в результате падения сбитого беспилотника спровоцировали пожар на территории гаража.
Кроме того, были повреждены две линии электропередачи. В настоящее время без электроснабжения остаются 140 абонентов в Днестровском районе.
Напомним, ранее Запаранюк сообщил о сбитом на территории Черновицкой области российском беспилотнике.
Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что в течение ночи с 24 на 25 мая в небе над Украиной были сбиты все 36 российских беспилотников.