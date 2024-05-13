Дания в скором времени передаст Украине первые самолеты F-16

В Дании назвали сроки появления F-16 в украинском небе
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время пресс-конференции заявила, что датские истребители F-16 в ближайшее время появятся в небе Украины. По ее словам, на вооружение Воздушных сил самолеты попадут в течение месяца.
Об этом сообщил журналист Die Zeit Йорг Лау в X в понедельник, 13 мая.
Передача F-16 от Дании
"F-16 из Дании будет в воздухе над Украиной в течение месяца", — процитировал Фредериксен журналист.
Также об этом написал OSINTdefender и отметил, что речь идет о первых истребителях. По словам премьера, в целом Дания намерена предоставить украинским Военно-Воздушным силам 19 таких самолетов.
Напомним, министерство обороны Дании снимет с эксплуатации истребители F-16 на два года раньше, чем ожидалось. Причиной тому стало то, что вскоре ей предоставят новое поколение самолетов — F-35. Снятые с вооружения истребители передадут Украине.
Также мы писали, что Дания заявила о предоставлении Украине 420 млн евро финансовой помощи. Эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры и восстановления Украины.
Затем в минобороны страны объявили об увеличении финансирования механизма долгосрочной военной поддержки Украины. В этом году военная помощь Киеву от Копенгагена вырастет еще на 590 млн евро.
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