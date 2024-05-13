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В Дании назвали сроки появления F-16 в украинском небе

13 мая 2024 21:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Дания в скором времени передаст Украине первые самолеты F-16
Истребители F-16. Фото: ПС Дании
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время пресс-конференции заявила, что датские истребители F-16 в ближайшее время появятся в небе Украины. По ее словам, на вооружение Воздушных сил самолеты попадут в течение месяца.

Об этом сообщил журналист Die Zeit Йорг Лау в X в понедельник, 13 мая.

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"F-16 из Дании будет в воздухе над Украиной в течение месяца", — процитировал Фредериксен журналист.

Премьер Дании анонсировала скорую отправку F-16 в Украину
Премьер Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции. Фото: Йорг Лау
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Скриншот поста Лау

Также об этом написал OSINTdefender и отметил, что речь идет о первых истребителях. По словам премьера, в целом Дания намерена предоставить украинским Военно-Воздушным силам 19 таких самолетов.

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Скриншот поста OSINTdefender

Напомним, министерство обороны Дании снимет с эксплуатации истребители F-16 на два года раньше, чем ожидалось. Причиной тому стало то, что вскоре ей предоставят новое поколение самолетов — F-35. Снятые с вооружения истребители передадут Украине.

Также мы писали, что Дания заявила о предоставлении Украине 420 млн евро финансовой помощи. Эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры и восстановления Украины.

Затем в минобороны страны объявили об увеличении финансирования механизма долгосрочной военной поддержки Украины. В этом году военная помощь Киеву от Копенгагена вырастет еще на 590 млн евро.

оружие
Дания
военная помощь
военная техника
самолеты
истребитель
F-16

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