Дания в скором времени передаст Украине первые самолеты F-16

Истребители F-16. Фото: ПС Дании

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время пресс-конференции заявила, что датские истребители F-16 в ближайшее время появятся в небе Украины. По ее словам, на вооружение Воздушных сил самолеты попадут в течение месяца.

Об этом сообщил журналист Die Zeit Йорг Лау в X в понедельник, 13 мая.

Читайте также:

Передача F-16 от Дании

"F-16 из Дании будет в воздухе над Украиной в течение месяца", — процитировал Фредериксен журналист.

Премьер Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции. Фото: Йорг Лау

Скриншот поста Лау

Также об этом написал OSINTdefender и отметил, что речь идет о первых истребителях. По словам премьера, в целом Дания намерена предоставить украинским Военно-Воздушным силам 19 таких самолетов.

Скриншот поста OSINTdefender

Напомним, министерство обороны Дании снимет с эксплуатации истребители F-16 на два года раньше, чем ожидалось. Причиной тому стало то, что вскоре ей предоставят новое поколение самолетов — F-35. Снятые с вооружения истребители передадут Украине.

Также мы писали, что Дания заявила о предоставлении Украине 420 млн евро финансовой помощи. Эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры и восстановления Украины.

Затем в минобороны страны объявили об увеличении финансирования механизма долгосрочной военной поддержки Украины. В этом году военная помощь Киеву от Копенгагена вырастет еще на 590 млн евро.