В Госдепе США рассказали, когда объявят новую военную помощь для Украины

Спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер. Фото: google.com

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят новую военную помощь для Украины. Штаты продолжают поддерживать контрнаступление ВСУ.

Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге.

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Миллер отказался комментировать контрнаступление ВСУ. По его словам, эту задачу нужно оставить украинским военным.

"На наш взгляд, Украина имеет все необходимое для проведения этого контрнаступления. Мы поставили ей огромное количество военной техники, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире. И мы будем продолжать это делать, так что вы можете ожидать новые объявления о военной помощи в ближайшие дни", — подчеркнул Миллер.

Он добавил, что США вместе с другими странами НАТО продолжат твердо стоять вместе, чтобы поддерживать контрнаступление Украины.

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена до сих пор "твердо" придерживаются позиции по поставкам нашей стране дальнобойных ракет ATACMS. Несмотря на давление американских чиновников и просьбу украинских властей, они отказываются предоставить Киеву такое вооружение.

Также мы писали, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. По его словам, когда украинские военные полностью развернут свои силы, это приведет к изменениям на поле боя.