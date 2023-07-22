"Це призведе до змін": Блінкен розповів про контрнаступ ЗСУ

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів про контрнаступ Збройних сил України. За його словами, коли українські військові повністю розгорнуть свої сили, то це призведе до змін на полі бою.

Про це Ентоні Блінкен сказав на форумі Aspen Security Forum, передає "РБК-Україна".

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Контрнаступ ЗСУ

"Ми з самого початку говорили, що це буде важко. Ви, мабуть, чули, і багато людей говорило про те, що росіяни підготували серйозні й укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", — заявив Блінкен.

Держсекретар США заявив, що українці, які вже звільнили половину територій, які були окуповані Росією, мають все для успіху. За його словами, ЗСУ борються за свою землю, країну, майбутнє та свободу.

"І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", — додав Блінкен.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що контрнаступ українських військових відбувається в повільнішому темпі, ніж передбачалося, адже операцію почали пізніше, ніж розраховувало командування. На його затримку вплинуло чимало факторів.

Також ми писали, директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що в Україні триває контрнаступ. Розвідувальні дані США свідчать, що ЗСУ мають всі шанси на успішне завершення наступальної операції.

Додамо, Україна почала використовувати касетні боєприпаси США на фронті. Їх застосували на південному сході країни, щоб знищити укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ України.