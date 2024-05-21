В США заявили, что хотят победы Украины и готовы помогать ВСУ

В Госдепе США заявили о принципе в отношении Украины
В США заявили о принципиальной позиции: хотят, чтобы Украина победила Россию. Этот процесс ускорит военную помощь Вашингтона.
Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Укринформ".
Миллиарды долларов помощи
По мнению Миллера, позиция США относительно победителя и проигравшего в российско-украинской войне остается неизменной уже в течение двух лет.
"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в том числе путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", — заявил Мэтью Миллер.
Ранее мы писали, что США окончательно определились, что делать с российскими активами.
Напомним, экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес сообщил, при каких обстоятельствах НАТО отправит войска в Украину.
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