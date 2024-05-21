В США заявили, что хотят победы Украины и готовы помогать ВСУ

Вход в Госдеп США. Иллюстративное фото: investments.academic.ru

В США заявили о принципиальной позиции: хотят, чтобы Украина победила Россию. Этот процесс ускорит военную помощь Вашингтона.

Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Укринформ".

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Миллиарды долларов помощи

По мнению Миллера, позиция США относительно победителя и проигравшего в российско-украинской войне остается неизменной уже в течение двух лет.

"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в том числе путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", — заявил Мэтью Миллер.

Ранее мы писали, что США окончательно определились, что делать с российскими активами.

Напомним, экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес сообщил, при каких обстоятельствах НАТО отправит войска в Украину.