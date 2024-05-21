У США заявили, що хочуть перемоги України та готові допомагати ЗСУ

У Держдепі США заявили про принцип стосовно України
У США заявили про принципову позицію: хочуть, аби Україна перемогла Росію. Цей процес пришвидчить військову допомогу Вашингтону.
Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Укрінформ".
Мільярди доларів допомоги
На думку Міллера, позиція США щодо переможця і переможеного в російсько-українській війні залишається незмінною вже протягом двох років.
"Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, в тому числі шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки", — заявив Метью Міллер.
Раніше ми писали, що США остаточно визначилися, що робити з російськими активами.
Нагалаємо, екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес повідомив, за яких обставин НАТО відправить війська в Україну.
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