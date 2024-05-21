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У Держдепі США заявили про принцип стосовно України

21 травня 2024 04:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У США заявили, що хочуть перемоги України та готові допомагати ЗСУ
Вхід до Держдепу США. Ілюстративне фото: investments.academic.ru
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У США заявили про принципову позицію: хочуть, аби Україна перемогла Росію. Цей процес пришвидчить військову допомогу Вашингтону

Про це заявив  речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Укрінформ".

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Мільярди доларів допомоги 

На думку Міллера, позиція США щодо переможця і переможеного в російсько-українській війні залишається незмінною вже протягом двох років. 

"Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, в тому числі шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки", — заявив Метью Міллер.

Раніше ми писали, що США остаточно визначилися, що робити з російськими активами.

Нагалаємо, екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес повідомив, за яких обставин НАТО відправить війська в Україну.

США
війна
військова допомога
Росія
Вашингтон (WTA)

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