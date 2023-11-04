Закрытые бомбоубежища в Днепре во время воздушной тревоги — видео

В Днепре во время серии мощных атак РФ были закрыты бомбоубежища, — СМИ
В Днепре во время воздушной тревоги раздалось немало взрывов. Однако местным жителям даже негде было спрятаться, ведь бомбоубежища были закрыты.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Днепр Оперативный".
Закрытые укрытия в Днепре
Там подчеркнули, что с укрытиями в городе есть проблема.
"Центр города Днепр, воздушная тревога, укрытие закрыто. 4 ноября", — отметил на видео местный житель.
Что известно об атаке РФ
Сегодня в Днепре было очень громко. "Прилеты" зафиксировали по инфраструктурному объекту.
По информации СМИ, предварительно обстрел со стороны оккупантов был произведен баллистическим вооружением.
Напомним, в течение суток, 3 ноября, российские оккупационные войска 24 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.
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