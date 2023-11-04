Закрытые бомбоубежища в Днепре во время воздушной тревоги — видео

Закрытое бомбоубежище в Днепре. Фото: скриншот из видео местных телеграмм-каналов

В Днепре во время воздушной тревоги раздалось немало взрывов. Однако местным жителям даже негде было спрятаться, ведь бомбоубежища были закрыты.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Днепр Оперативный".

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Там подчеркнули, что с укрытиями в городе есть проблема.

"Центр города Днепр, воздушная тревога, укрытие закрыто. 4 ноября", — отметил на видео местный житель.

Что известно об атаке РФ

Сегодня в Днепре было очень громко. "Прилеты" зафиксировали по инфраструктурному объекту.

По информации СМИ, предварительно обстрел со стороны оккупантов был произведен баллистическим вооружением.

Напомним, в течение суток, 3 ноября, российские оккупационные войска 24 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.