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В Днепре во время серии мощных атак РФ были закрыты бомбоубежища, — СМИ

4 ноября 2023 18:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Закрытые бомбоубежища в Днепре во время воздушной тревоги — видео
Закрытое бомбоубежище в Днепре. Фото: скриншот из видео местных телеграмм-каналов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Днепре во время воздушной тревоги раздалось немало взрывов. Однако местным жителям даже негде было спрятаться, ведь бомбоубежища были закрыты.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Днепр Оперативный".

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Там подчеркнули, что с укрытиями в городе есть проблема.

"Центр города Днепр, воздушная тревога, укрытие закрыто. 4 ноября", — отметил на видео местный житель.

Что известно об атаке РФ

Сегодня в Днепре было очень громко. "Прилеты" зафиксировали по инфраструктурному объекту.

По информации СМИ, предварительно обстрел со стороны оккупантов был произведен баллистическим вооружением.

Напомним, в течение суток, 3 ноября, российские оккупационные войска 24 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.

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