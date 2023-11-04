Закриті бомбосховища у Дніпрі під час повітряної тривоги — відео

У Дніпрі під час серії потужних атак РФ були закриті бомбосховища, — ЗМІ
У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунало чимало вибухів. Проте місцевим жителям навіть не було де сховатися, адже бомбосховища були закриті.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Дніпро Оперативний".
Закриті укриття в Дніпрі
Там наголосили, що з укриттями у місті є проблема.
"Центр міста Дніпро, повітряна тривога, укриття зачинено. 4 листопада", — зазначив на відео місцевий житель.
Що відомо про атаку РФ
Зазначається, що сьогодні в Дніпрі було дуже гучно. "Прильоти" зафіксували по інфраструктурному об'єкту.
За інформацією ЗМІ, попередньо обстріл з боку окупантів було здійснено балістичним озброєнням.
Нагадаємо, упродовж доби, 3 листопада, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
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