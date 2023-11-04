Закриті бомбосховища у Дніпрі під час повітряної тривоги — відео

Зачинене бомбосховище в Дніпрі. Фото: скриншот з відео місцевих телеграм-каналів

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунало чимало вибухів. Проте місцевим жителям навіть не було де сховатися, адже бомбосховища були закриті.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Дніпро Оперативний".

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Закриті укриття в Дніпрі

Там наголосили, що з укриттями у місті є проблема.

"Центр міста Дніпро, повітряна тривога, укриття зачинено. 4 листопада", — зазначив на відео місцевий житель.

Що відомо про атаку РФ

Зазначається, що сьогодні в Дніпрі було дуже гучно. "Прильоти" зафіксували по інфраструктурному об'єкту.

За інформацією ЗМІ, попередньо обстріл з боку окупантів було здійснено балістичним озброєнням.

Нагадаємо, упродовж доби, 3 листопада, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.