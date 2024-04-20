В Днепре завершили спасательные работы после удара РФ

Спасательные работы после удара РФ по Днепру Фото: ГСЧС Украины/ Telegram

В Днепре ночью 20 апреля спасатели завершили операции по деблокированию тела погибшего мужчины под завалами многоэтажного дома, пострадавшего в результате российского удара, произошедшего 19 апреля. Это уже третья смерть в результате этой атаки.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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В общем, из-за атаки РФ в Днепре потеряли жизнь три человека, а 24 человека пострадали. Спасательные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли 12 человек. Психологи ГСЧС оказали помощь еще 51 человеку.

На месте происшествия работали 101 спасатель и были задействованы 20 единиц техники ГСЧС для ликвидации последствий удара.

Спасательные работы после удара РФ по Днепру Фото: ГСЧС Украины/ Telegram

Спасательные работы после удара РФ по Днепру Фото: ГСЧС Украины/ Telegram

Спасательные работы после удара РФ по Днепру Фото: ГСЧС Украины/ Telegram

Спасательные работы после удара РФ по Днепру Фото: ГСЧС Украины/ Telegram 1/4 ​ 4

Всего по Днепропетровщине в результате российской атаки 19 апреля погибли 8 человек, среди них двое детей. 34 человека получили ранения, среди которых один ребенок.

Сообщение ГСЧС Украины. Фото: скриншот

В результате атаки кафиров на Днепр частично разрушен дом , под завалами которого были люди.

Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре .

Напомним, что в субботу, 20 апреля, в Днепре объявили траур из-за смерти украинцев в результате российских обстрелов.