У Дніпрі завтра оголосили день трауру внаслідок жертв російського обстрілу

Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі у суботу, 20 квітня, оголосили траур через смерть українців внаслідок російського обстрілу. Під ударом ворога опинився величезний багатопід'їзний будинок на Вокзальній.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

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"Шановні дніпряни, повідомляю, що розпорядженням міського голови завтра у Дніпрі оголошено траур", — наголосив Філатов.

Розпорядження Філатова. Фото: t.me/borys_filatovv

Він стисло пояснив, що сталося та чому Україна воює з країною-терористом і воєнними злочинцями.

За словами Філатова, окупанти знову вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Ця зброя призначена для знищення авіаносців.

"Ця ракета має інерційну систему наведення та обирає у відкритому океані великий обʼєкт. Коли йде ескадра бойових кораблів, то вона шукає найбільшу ціль — тобто авіаносець. Тому останнього разу Х-22 влучила у величезний будинок на Перемозі, 118, а також по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку", — розповів мер Дніпра.

Філатов наголосив, що використовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови — це свідомий воєнний злочин.

Він зазначив, що за кожного вбитого та скаліченого Росією буде справедлива помста.

Допис Філатова. Фото: скриншот

Допис Філатова. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Дніпра

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі.

На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, — є нашим рятівником.

Наразі відомо, що окупанти вбили вісім людей, двоє з яких — діти.