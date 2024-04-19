Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Дніпрі завтра оголосили день трауру внаслідок жертв російського обстрілу arrow

У Дніпрі завтра оголосили день трауру внаслідок жертв російського обстрілу

19 квітня 2024 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпрі завтра оголосили день трауру внаслідок жертв російського обстрілу
Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі у суботу, 20 квітня, оголосили траур через смерть українців внаслідок російського обстрілу. Під ударом ворога опинився величезний багатопід'їзний будинок на Вокзальній.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

Читайте також:

День трауру в Дніпрі

"Шановні дніпряни, повідомляю, що розпорядженням міського голови завтра у Дніпрі оголошено траур", — наголосив Філатов.

null
Розпорядження Філатова. Фото: t.me/borys_filatovv

Він стисло пояснив, що сталося та чому Україна воює з країною-терористом і воєнними злочинцями.

За словами Філатова, окупанти знову вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Ця зброя призначена для знищення авіаносців. 

"Ця ракета має інерційну систему наведення та обирає у відкритому океані великий обʼєкт. Коли йде ескадра бойових кораблів, то вона шукає найбільшу ціль — тобто авіаносець. Тому останнього разу Х-22 влучила у величезний будинок на Перемозі, 118, а також по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку", — розповів мер Дніпра.

Філатов наголосив, що використовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови — це свідомий воєнний злочин.

Він зазначив, що за кожного вбитого та скаліченого Росією буде справедлива помста.

null
Допис Філатова. Фото: скриншот
null
Допис Філатова. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Дніпра

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди. 

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі

На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, — є нашим рятівником. 

Наразі відомо, що окупанти вбили вісім людей, двоє з яких — діти.

війна
українці
Дніпро
Україна
обстріли
окупанти
Борис Філатов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість