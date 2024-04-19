У Дніпрі завтра оголосили день трауру внаслідок жертв російського обстрілу
У Дніпрі у суботу, 20 квітня, оголосили траур через смерть українців внаслідок російського обстрілу. Під ударом ворога опинився величезний багатопід'їзний будинок на Вокзальній.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.
День трауру в Дніпрі
"Шановні дніпряни, повідомляю, що розпорядженням міського голови завтра у Дніпрі оголошено траур", — наголосив Філатов.
Він стисло пояснив, що сталося та чому Україна воює з країною-терористом і воєнними злочинцями.
За словами Філатова, окупанти знову вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Ця зброя призначена для знищення авіаносців.
"Ця ракета має інерційну систему наведення та обирає у відкритому океані великий обʼєкт. Коли йде ескадра бойових кораблів, то вона шукає найбільшу ціль — тобто авіаносець. Тому останнього разу Х-22 влучила у величезний будинок на Перемозі, 118, а також по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку", — розповів мер Дніпра.
Філатов наголосив, що використовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови — це свідомий воєнний злочин.
Він зазначив, що за кожного вбитого та скаліченого Росією буде справедлива помста.
Що відомо про обстріл Дніпра
Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.
Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.
Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі.
На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, — є нашим рятівником.
Наразі відомо, що окупанти вбили вісім людей, двоє з яких — діти.
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