В мережі з'явилося відео перших хвилин після удару по будинку в Дніпрі

Пошкоджений будинок. Фото: ОВА

Російські війська вранці в п'ятницю, 19 квітня, завдали ракетного удару по Дніпру. Зафіксовано влучання в житлову п'ятиповерхівку.

Кадри перших хвилин після удару оприлюднили в Telegram-каналах.

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Відомо, що загарбники вдарили по самому центру міста.

На відео видно сильно пошкоджений будинок, що палає. Останні поверхи буквально "знесло" ракетою.

Наразі відомо про двох загиблих та 15 постраждалих містян, під завалами ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Також ми писали, що внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.