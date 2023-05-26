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В Днепре увеличилось количество пострадавших из-за российского обстрела

26 мая 2023 16:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре увеличилось количество пострадавших из-за российского обстрела
Последствия обстрела больницы в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепре увеличилось количество пострадавших людей в результате российского ракетного удара. Сейчас известно о 30 раненых.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Жилой квартал. Медучреждение, ветклиника и многоэтажки вокруг. Сейчас здесь все в стекле. А еще — обломках вражеского железа", — рассказал Лысак.

По его словам, пострадали 30 человек, в том числе двое детей. На данный момент с тремя людьми, которые могли находиться на месте обстрела, до сих пор нет связи.

Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, завтра, 27 мая, в Днепре объявлен день траура по погибшим людям в результате российской атаки на больницу. Пока известно о двух людях, которых убили оккупанты.

Также мы писали, что сегодня ночью, 26 мая, российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в городе Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы России.

Добавим, в результате ракетного удара по медицинскому учреждению в Днепре есть раненые дети. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

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