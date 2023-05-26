Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу в Дніпрі: прямий ефір Новини.LIVE

Наслідки обстрілу лікарні у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У місті Дніпро продовжується ліквідація наслідків російського удару по медичному закладу. Наразі залучено півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами глави ОВА, вогонь охопив 1 тис. кв. м ураженого медзакладу. Внаслідок обстрілу триповерхівка частково зруйнована.

"Все ще вгамовують полум’я й у сусідній будівлі. Його вже вдалося локалізувати. Там тривають пошуки людини, яка може перебувати під завалами", — додав Лисак.

У Дніпрі зросла кількість постаждалих

Внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали 23 людини, з них троє у важкому стані.

"Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту", — повідомив Лисак.

Він додав, що рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в медзакладі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по медичному закладу у Дніпрі.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 26 травня, російські окупанти атакували медичний заклад в місті Дніпро. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії.

Додамо, внаслідок ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі є поранені діти. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.