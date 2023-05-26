Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу в Дніпрі: прямий ефір Новини.LIVE arrow

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу в Дніпрі: прямий ефір Новини.LIVE

26 травня 2023 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу в Дніпрі: прямий ефір Новини.LIVE
Наслідки обстрілу лікарні у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У місті Дніпро продовжується ліквідація наслідків російського удару по медичному закладу. Наразі залучено півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Ліквідація наслідків обстрілу в Дніпрі

За словами глави ОВА, вогонь охопив 1 тис. кв. м ураженого медзакладу. Внаслідок обстрілу триповерхівка частково зруйнована. 

"Все ще вгамовують полум’я й у сусідній будівлі. Його вже вдалося локалізувати. Там тривають пошуки людини, яка може перебувати під завалами", — додав Лисак.

У Дніпрі зросла кількість постаждалих

Внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали 23 людини, з них троє у важкому стані. 

"Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту", — повідомив Лисак.

Він додав, що рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в медзакладі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по медичному закладу у Дніпрі. 

Також ми писали, що сьогодні вночі, 26 травня, російські окупанти атакували медичний заклад в місті Дніпро. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії.

Додамо, внаслідок ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі є поранені діти. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB