У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих через російський обстріл
У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих людей внаслідок російського ракетного удару. Наразі відомо про 30 поранених.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Російська атака на Дніпро
"Житловий квартал. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі. А ще — уламках ворожого залізяччя", — розповів Лисак.
За його словами, постраждало 30 людей, зокрема двоє дітей. Наразі з трьома людьми, які могли перебувати на місці обстрілу, досі немає зв'язку.
Нагадаємо, завтра, 27 травня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки на лікарню. Наразі відомо про двох людей, яких вбили окупанти.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 26 травня, російські окупанти атакували медичний заклад в місті Дніпро. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії.
Додамо, внаслідок ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі є поранені діти. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.