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Удар по лікарні у Дніпрі: серед поранених є діти

26 травня 2023 12:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Удар по лікарні у Дніпрі: серед поранених є діти
Наслідки обстрілу лікарні у Дніпрі. Фото: Нацполіція
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі є поранені діти. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Серед поранених у Дніпрі — двоє дітей. Хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані", — розповів Лисак.

Він повідомив, що лікарі оцінюють стан дітей, як середньої тяжкості.

До того ж було госпіталізовано 11 дорослих, двоє з них у важкому стані.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по медичному закладу у Дніпрі. 

Також ми писали, що сьогодні вночі, 26 травня, російські окупанти атакували медичний заклад в місті Дніпро. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії.

Додамо, росіяни завдали ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі одна людина поранена, серйозної шкоди російські ракети завдали транспортному підприємству.

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