Удар по лікарні у Дніпрі: серед поранених є діти
Внаслідок ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі є поранені діти. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Поранені люди внаслідок атаки РФ
"Серед поранених у Дніпрі — двоє дітей. Хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані", — розповів Лисак.
Він повідомив, що лікарі оцінюють стан дітей, як середньої тяжкості.
До того ж було госпіталізовано 11 дорослих, двоє з них у важкому стані.
Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по медичному закладу у Дніпрі.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 26 травня, російські окупанти атакували медичний заклад в місті Дніпро. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії.
Додамо, росіяни завдали ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі одна людина поранена, серйозної шкоди російські ракети завдали транспортному підприємству.