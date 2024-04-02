В Днепре возросло количество пострадавших в результате удара РФ по учебному заведению

Спасатели на месте попадания вражеской ракеты. Фото иллюстративное: Днепропетровская ОВА

Сегодня, 2 апреля, россияне нанесли удар по учебному заведению в Днепре. В настоящее время стало известно, что в результате удара ранения получили 13 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 2 апреля.

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Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

В результате удара по Днепру пострадали дети

"Увеличилось количество пострадавших. По уточненным данным, ранения получили четверо детей — от 14 до 17 лет. Всем оказывают медпомощь", — сообщил Лысак.

Он добавил, что среди пострадавших также пятеро взрослых. Из них двое, мужчина и женщина, госпитализированы. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Число пострадавших возросло

Позже Лысак добавил, что всего в результате удара 13 пострадавших. Число раненых детей выросло до пяти.

"Госпитализированы восемь раненых. Все в состоянии средней тяжести", — добавил Лысак.

Остальные, по словам главы ОВА, в госпитализации не нуждались, им оказали помощь на месте.

Уточнение по поводу пострадавших. Фото: скриншот

Напомним, днем 2 апреля российские оккупанты атаковали Днепр ракетой Х-59 "Гедзь". В городе раздавались взрывы. Работало ПВО.

Впоследствии у сети появилось видео первых минут после атаки. На этих кадрах зафиксировано разрушение. Примечательно, что в здании выбиты стекла и поврежден интерьер.