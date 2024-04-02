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У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ по учбовому закладу

2 квітня 2024 18:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ по учбовому закладу
Пошкоджений ворогом учбовий заклад. Фото: МВС України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні, 2 квітня, росіяни завдали удар по учбовому закладу у Дніпрі. Наразі стало відомо, що внаслідок удару поранень зазнали 13 осіб.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок, 2 квітня.

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Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Внаслідок удару по Дніпру постраждали діти

"Збільшилася кількість постраждалих. За уточненими даними, поранення отримали четверо дітей — від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу", — повідомив Лисак. 

Він додав, що серед потерпілих також є п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Дніпро
Втомлений рятувальник п'є воду. Фото: МВС Україна
дніпро
Рятувальники після виконання завдання. Фото: МВС України

Кількість постраждалих зросла

Пізніше Лисак додав, що загалом внаслідок удару є 13 постраждалих. Число поранених дітей зросло до п'яти.

"Госпіталізовані восьмеро поранених. Всі у стані середньої тяжкості", — додав Лисак. 

Решта, за словами очільника ОВА, госпіталізації не потребувала, їм надали допомогу на місці.

обстріл
Уточнення щодо постраждалих. Фото: скриншот

Нагадаємо, удень 2 квітня російські окупанти атакували Дніпро ракетою Х-59 "Гедзь". У місті лунали вибухи. Працювала ППО.

Згодом у мережі з'явилося відео перших хвилин після атаки. На цих кадрах зафіксовано руйнування. Помітно, що в будівлі вибито шибки та пошкоджено інтер'єр.

війна
Дніпро
Україна
обстріли
ракетний удар

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