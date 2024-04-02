У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ по учбовому закладу
Сьогодні, 2 квітня, росіяни завдали удар по учбовому закладу у Дніпрі. Наразі стало відомо, що внаслідок удару поранень зазнали 13 осіб.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок, 2 квітня.
Внаслідок удару по Дніпру постраждали діти
"Збільшилася кількість постраждалих. За уточненими даними, поранення отримали четверо дітей — від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу", — повідомив Лисак.
Він додав, що серед потерпілих також є п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.
Кількість постраждалих зросла
Пізніше Лисак додав, що загалом внаслідок удару є 13 постраждалих. Число поранених дітей зросло до п'яти.
"Госпіталізовані восьмеро поранених. Всі у стані середньої тяжкості", — додав Лисак.
Решта, за словами очільника ОВА, госпіталізації не потребувала, їм надали допомогу на місці.
Нагадаємо, удень 2 квітня російські окупанти атакували Дніпро ракетою Х-59 "Гедзь". У місті лунали вибухи. Працювала ППО.
Згодом у мережі з'явилося відео перших хвилин після атаки. На цих кадрах зафіксовано руйнування. Помітно, що в будівлі вибито шибки та пошкоджено інтер'єр.
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