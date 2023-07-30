Взрывы в Днепропетровской области ночью 30 июля: вражеский обстрел

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

Ночью, 30 июля, в Днепропетровской области раздаются взрывы. Предварительно работает ПВО в регионе.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:01. Гремят взрывы в Днепропетровской области. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Обновлено 03:03. Местные паблики подтверждают работу ПВО, дождемся официальной информации.

Источник: Днепр Инфо

Обновлено 03:04. Воздушная тревога объявлена в нескольких южных областях Украины, а именно в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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