Взрывы в Днепропетровской области ночью 30 июля: вражеский обстрел

В Днепропетровской области взрывы: вражеский обстрел БпЛА
30 июля 2023 02:58
обновлено: 03:05
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
Ночью, 30 июля, в Днепропетровской области раздаются взрывы. Предварительно работает ПВО в регионе.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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