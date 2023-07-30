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В Днепропетровской области взрывы: вражеский обстрел БпЛА

30 июля 2023 02:58
обновлено: 03:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепропетровской области ночью 30 июля: вражеский обстрел
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 30 июля, в Днепропетровской области раздаются взрывы. Предварительно работает ПВО в регионе.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:01. Гремят взрывы в Днепропетровской области. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Обновлено 03:03. Местные паблики подтверждают работу ПВО, дождемся официальной информации.

Источник: Днепр Инфо

Обновлено 03:04. Воздушная тревога объявлена в нескольких южных областях Украины, а именно в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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