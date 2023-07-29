В мережі показали відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Дніпрі

Наслідки обстрілу житлового комплексу у Дніпрі. Фото: ДСНС України

В Дніпрі під час атаки РФ відеореєстратори зафіксували момент влучання російської ракети в цивільну інфраструктуру. Сталося це вчора, 28 липня.

Відповідне відео з'явилося у місцевих телеграм-каналах.

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На ньому можна побачити, як ракета влучає у будівлі, внаслідок чого утворився стовп густого диму.

Що відомо про ракетну атаку по Дніпру

Вчора, 28 липня, росіяни цинічно вдарили по багатоповерхівці та будівлі СБУ в Дніпрі.

Через обстріл постраждало дев'ятеро людей, серед них дві дитини. На щастя, всі отримали неважкі поранення.

Також відомо, що бійці ДСНС вночі на 29 липня завершили пошуково-рятувальні роботи у багатоповерхівці Дніпра.

Наслідки обстрілу

"Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це чотири житлові будинки навколо. Одна висотка, інші — двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди та сім автівок. Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на атаку по Дніпру та наголосив, що країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців.