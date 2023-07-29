В мережі показали відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Дніпрі
В Дніпрі під час атаки РФ відеореєстратори зафіксували момент влучання російської ракети в цивільну інфраструктуру. Сталося це вчора, 28 липня.
Відповідне відео з'явилося у місцевих телеграм-каналах.
На ньому можна побачити, як ракета влучає у будівлі, внаслідок чого утворився стовп густого диму.
Що відомо про ракетну атаку по Дніпру
Вчора, 28 липня, росіяни цинічно вдарили по багатоповерхівці та будівлі СБУ в Дніпрі.
Через обстріл постраждало дев'ятеро людей, серед них дві дитини. На щастя, всі отримали неважкі поранення.
Також відомо, що бійці ДСНС вночі на 29 липня завершили пошуково-рятувальні роботи у багатоповерхівці Дніпра.
Наслідки обстрілу
"Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це чотири житлові будинки навколо. Одна висотка, інші — двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди та сім автівок. Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нагадаємо, Зеленський відреагував на атаку по Дніпру та наголосив, що країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців.