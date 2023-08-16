В ДНР осудили двух "азовцев": что известно

"Азовцы" П. Артеменко и А. Романюк. Фото: скриншот с видео

В среду, 16 августа, в "ДНР" осудили двух украинских защитников. Воинам полка "Азов" назначили 24 года заключения.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Что известно о суде "ДНР" над украинскими воинами

Как пишут российские СМИ, "верховный суд ДНР" приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащих национального объединения "Азов" Павла Артеменка и Антона Романюка.

Как отмечает следственный комитет РФ, украинские защитники "обстреляли при отступлении жилые дома в "ДНР" весной прошлого года".

А поскольку лицемерию государства-террориста нет предела, то с пленных защитников требуют компенсацию за разрушение в Мариуполе.

"Также осужденные должны выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям города Мариуполя", — отмечает следственный комитет.

Напомним, ранее стало известно, как фейковые дела РФ против защитников могут повлиять на процесс обмена пленных.

Также мы писали, что россияне создали на оккупированных территориях школы по фальсификации выборов.