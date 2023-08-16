У ДНР засудили двох "азовців": що відомо

"Азовці" П. Артеменко та А. Романюк. Фото: скриншот з відео

У середу, 16 серпня, у "ДНР" засудили двох українських захисників. Воїнам полку "Азов" призначили 24 роки ув'язнення.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як пишуть російські ЗМІ, "верховний суд ДНР" засудив до 24 років позбавлення волі військовослужбовців національного об'єднання "Азов" Павла Артеменка та Антона Романюка.

Як зазначає слідчий комітет РФ, українські захисники "обстріляли під час відступу житлові будинки в "ДНР" навесні минулого року".

А оскільки лицемірству держави-терориста немає меж, то із полонених захисників вимагають компенсацію за руйнування у Маріуполі.

"Також засуджені мають виплатити матеріальну компенсацію постраждалим мешканцям міста Маріуполя", — зазначає слідчий комітет.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як фейкові справи РФ проти захисників можуть вплинути на процес обміну полонених.

Також ми писали, що росіяни створили на окупованих територіях школи з фальсифікації виборів.