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В Донецкой области оккупанты начали обстрел, когда спасатели ликвидировали пожар

11 марта 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия российского обстрела
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки спасатели Донецкой области ликвидировали семь пожаров, пять из которых возникли в результате российских обстрелов. Оккупанты продолжали атаковать область, когда работники ГСЧС боролись с огнем.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Вчера военные рф снова обстреляли город Константиновку. Снаряд попал в частный жилой дом. В результате российской атаки начался пожар. На место происшествия прибыли спасатели, которые через два часа ликвидировали огонь на территории частного жилого дома площадью 56 м кв.

"В тот же день спасатели 16 государственного пожарно-спасательного отряда прибыли по вызову о пожаре двух частных жилых домов в городе Константиновка, который возник из-за вражеских обстрелов. Спасатели ликвидировали пожар на площади 80 м кв", — говорится в сообщении.

В городе Часов Яр спасатели привлекались к ликвидации пожара в квартире 4-этажного жилого дома, возникшего в результате попадания российского снаряда. Во время тушения огня оккупанты начали повторный обстрел. Спасатели прекратили тушение пожара из-за угрозы жизни.

Обстрел Донецкой области

Обстрел Донецкой области

Напомним, 10 марта оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки восемь человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Также мы писали, что утром 8 марта Авдеевский коксохимический завод, расположенный на территории, контролируемой российскими оккупационными войсками, был атакован. Согласно сообщению главы городской военной администрации, Виталия Барабаша, административное здание завода было обстреляно, а три человека получили ранения.

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