Пограничники эффектно ударили по складу боекомплектов РФ и двум укрытиям врага — видео

Удар по позиции российских оккупантов. Фото: скриншот

Украинские пограничники "Мести" нанесли удары по российским оккупантам. Они уничтожили склад боекомплектов врага и два укрытия.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в воскресенье, 9 июня.

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Пограничники ударили по складу боекомплектов захватчиков и двух укрытиях врага. Поражение произошло в Серебрянском лесу.

Напомним, украинские пограничники продолжают наносить сокрушительные удары по позициям российских оккупантов. Они показали, как уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали захватчика.

Также Третья штурмовая бригада продолжает наносить удары по врагу в Харьковской области. В этот раз украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, противотанковую пушку "Рапира" и много пехотинцев.