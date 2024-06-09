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В ГПСУ опубликовали видео по уничтожению российского склада боекомплектов и укрытий врага

9 июня 2024 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники эффектно ударили по складу боекомплектов РФ и двум укрытиям врага — видео
Удар по позиции российских оккупантов. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские пограничники "Мести" нанесли удары по российским оккупантам. Они уничтожили склад боекомплектов врага и два укрытия.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в воскресенье, 9 июня.

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Удар по оккупантам

Пограничники ударили по складу боекомплектов захватчиков и двух укрытиях врага. Поражение произошло в Серебрянском лесу.

Напомним, украинские пограничники продолжают наносить сокрушительные удары по позициям российских оккупантов. Они показали, как уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали захватчика.

Также Третья штурмовая бригада продолжает наносить удары по врагу в Харьковской области. В этот раз украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, противотанковую пушку "Рапира" и много пехотинцев.

Украина
оккупанты
пограничники
война
ГПСУ

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