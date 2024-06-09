Пограничники эффектно ударили по складу боекомплектов РФ и двум укрытиям врага — видео

В ГПСУ опубликовали видео по уничтожению российского склада боекомплектов и укрытий врага
Украинские пограничники "Мести" нанесли удары по российским оккупантам. Они уничтожили склад боекомплектов врага и два укрытия.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в воскресенье, 9 июня.
Удар по оккупантам
Пограничники ударили по складу боекомплектов захватчиков и двух укрытиях врага. Поражение произошло в Серебрянском лесу.
Напомним, украинские пограничники продолжают наносить сокрушительные удары по позициям российских оккупантов. Они показали, как уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали захватчика.
Также Третья штурмовая бригада продолжает наносить удары по врагу в Харьковской области. В этот раз украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, противотанковую пушку "Рапира" и много пехотинцев.
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