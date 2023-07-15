У ДПСУ підтвердили прибуття "вагнерівців" у Білорусь
У Державній прикордонній службі України підтвердили інформацію про прибуття окупантів з ПВК "Вагнер" у Білорусь. Прикордонники продовжують слідкувати за ситуацією.
Про це повідомляє ДПСУ.
"Вагнерівці" у Білорусі
"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", — повідомив речник ДПСУ Андрія Демченка.
Наразі прикордонники відстежують ситуацію, щоб дізнатися місця дислокації та завдання "вагнерівців"
Нагадаємо, у Білорусі сьогодні, 15 липня, помітили велику колону ПВК "Вагнер". Легкові та вантажні автомобілі були на номерах "ДНР" та "ЛНР".
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Додамо, прессекретар міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що приватна військова компанія "Вагнер" станом на цей час не бере участі у російсько-українській війні. У США не фіксують активності цієї структури на фронтах.