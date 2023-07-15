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У ДПСУ підтвердили прибуття "вагнерівців" у Білорусь

15 липня 2023 13:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ підтвердили прибуття "вагнерівців" у Білорусь
Військові ПВК "Вагнер". Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Державній прикордонній службі України підтвердили інформацію про прибуття окупантів з ПВК "Вагнер" у Білорусь. Прикордонники продовжують слідкувати за ситуацією.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"Вагнерівці" у Білорусі

"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", — повідомив речник ДПСУ Андрія Демченка.

Наразі прикордонники відстежують ситуацію, щоб дізнатися місця дислокації та завдання "вагнерівців"

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Білорусі сьогодні, 15 липня, помітили велику колону ПВК "Вагнер". Легкові та вантажні автомобілі були на номерах "ДНР" та "ЛНР".

Також ми писали, що раніше в НАТО не фіксували жодних вагомих переміщень найманців Євгена Пригожина до Білорусі. Проте в Альянсі уважно стежать за ситуацією 

Додамо, прессекретар міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що приватна військова компанія "Вагнер" станом на цей час не бере участі у російсько-українській війні. У США не фіксують активності цієї структури на фронтах.

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