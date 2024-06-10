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В ГПСУ показали эффектные кадры по уничтожению российской бронированной техники

10 июня 2024 15:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники уничтожили российскую бронированную технику в Волчанске — видео
Российская бронированная техника. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские пограничники продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам. Они показали кадры ударов по бронированной технике противника.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 10 июня.

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На видео можно увидеть удары по технике врага на Волчанском направлении Харьковской области. Пограничники использовали ударные беспилотники.

"Пограничники ударными БпЛА жгут бронированную технику", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские снайперы 73-го центра Сил специальных операций уничтожили группу российских оккупантов. Это произошло на Херсонском направлении.

Также бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку в Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.

Украина
оккупанты
беспилотники
ГПСУ
пограничники
война
военная техника

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