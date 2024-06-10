Прикордонники знищили російську броньовану техніку у Вовчанську — відео

Російська броньована техніка. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах. Вони показали кадри ударів по броньованій техніці противника.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби в Telegram у понеділок, 10 червня.

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На відео можна побачити удари по техніці ворога на Вовчанському напрямку Харківської області. Прикордонники використовували ударні безпілотники.

"Прикордонники ударними БпЛА палять броньовану техніку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські снайпери 73-го центру Сил спеціальних операцій знищили групу російських окупантів. Це сталось на Херсонському напрямку.

Також бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.