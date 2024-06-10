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У ДПСУ показали ефектні кадри зі знищення російської броньованої техніки

10 червня 2024 15:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники знищили російську броньовану техніку у Вовчанську — відео
Російська броньована техніка. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах. Вони показали кадри ударів по броньованій техніці противника.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби в Telegram у понеділок, 10 червня.

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На відео можна побачити удари по техніці ворога на Вовчанському напрямку Харківської області. Прикордонники використовували ударні безпілотники.

"Прикордонники ударними БпЛА палять броньовану техніку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські снайпери 73-го центру Сил спеціальних операцій знищили групу російських окупантів. Це сталось на Херсонському напрямку.

Також бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.

Україна
окупанти
безпілотники
ДПСУ
прикордонники
війна
військова техніка

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