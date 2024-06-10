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У ССО показали знищення групи російських окупантів — вражаюче відео

10 червня 2024 10:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Воїни ССО показали знищення групи росіян
Знищення групи російських окупантів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські снайпери 73-го центру Сил спеціальних операцій знищили групу російських окупантів. Це сталось на Херсонському напрямку.

Відео опублікувала пресслужба ССО у Telegram у понеділок, 10 червня.

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Воїни Сил спеціальних операцій ліквідували чотирьох окупантів. Це сталося вночі, коли група ворогів почала пересуватися позиціями. 

"Втім, рух одразу помітили наші оператори. Розуміючи, що противник може зникнути з поля зору в будь-який момент, снайпери ССО влучно відпрацювали по цілях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.

Також українські військові продовжують знищувати техніку російських окупантів на фронті. Вони показали, як завдали удару по ворожій ТОС-1А "Сонцепьок".

Україна
окупанти
українці
Херсонська область
війна
ССО
ЗСУ

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