В ГПСУ показали, как патрулируют речной участок границы с Беларусью

Пограничники патрулируют речной участок границы с Беларусью. Фото: скриншот из видео

Украинские пограничники патрулируют речной участок границы с Беларусью и близлежащие территории. Для этого они используют катера.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 18 апреля.

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Пограничники рассказали, что целью таких действий является недопущение на этих направлениях возможного пересечения границы со стороны Беларуси или нарушения пограничного режима.

"Кроме того, круглосуточный надзор осуществляют и камеры удаленного видеонаблюдения. В случае выявления каких-либо изменений оператор информирует об этом и на определенное направление выбывает пограничный наряд, или же дополнительные силы и средства", — говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси бойцы ЧВК "Вагнера" готовят бойцов для войны в Украине. Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.

Также в Харьковской области украинские пограничники продолжают успешно уничтожать позицию российского противника, используя передовые технологии. С помощью дронов украинские защитники ликвидировали замаскированную военную технику россиян.