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У ДПСУ показали, як патрулюють річкову ділянку кордону з Білоруссю

18 квітня 2024 08:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ показали, як патрулюють річкову ділянку кордону з Білоруссю
Прикордонники патрулюють річкову ділянку кордону з Білоруссю. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські прикордонники патрулюють річкову ділянку кордону з Білоруссю та прилеглі території. Для цього вони використовують катери.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби в Telegram у четвер, 18 квітня.

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Прикордонники розповіли, що метою таких дій є недопущення на цих напрямках можливого перетину кордону з боку Білорусі чи порушення прикордонного режиму. 

"Крім того, цілодобовий нагляд здійснюють і камери віддаленого відеоспостереження. У разі виявлення будь-яких змін оператор інформує про це і на визначений напрямок вибуває прикордонний наряд, або ж додаткові сили та засоби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі бійці ПВК "Вагнера" готують бійців для війни в Україні. Головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.

Також у Харківській області українські прикордонники продовжують успішно знищувати позиції російського противника, використовуючи передові технології. За допомогою дронів українські захисники ліквідували замасковану військову техніку росіян.

Білорусь
українці
Україна
прикордонники
ДПСУ

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