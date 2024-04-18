У ДПСУ показали, як патрулюють річкову ділянку кордону з Білоруссю

Прикордонники патрулюють річкову ділянку кордону з Білоруссю. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники патрулюють річкову ділянку кордону з Білоруссю та прилеглі території. Для цього вони використовують катери.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби в Telegram у четвер, 18 квітня.

Читайте також:

Патрулювання річкової ділянки кордону з Білоруссю

Прикордонники розповіли, що метою таких дій є недопущення на цих напрямках можливого перетину кордону з боку Білорусі чи порушення прикордонного режиму.

"Крім того, цілодобовий нагляд здійснюють і камери віддаленого відеоспостереження. У разі виявлення будь-яких змін оператор інформує про це і на визначений напрямок вибуває прикордонний наряд, або ж додаткові сили та засоби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі бійці ПВК "Вагнера" готують бійців для війни в Україні. Головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.

Також у Харківській області українські прикордонники продовжують успішно знищувати позиції російського противника, використовуючи передові технології. За допомогою дронів українські захисники ліквідували замасковану військову техніку росіян.