В сети показали видео успешной работы партизан в России

Партизан сидит в засаде. Фото: Google

В сети появились кадры успешной работы партизан на территории России. События на видео происходят в Брянской области.

Об этом сообщает ГПСУ.

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На опубликованном видео видно, как партизаны уничтожают станцию наблюдения "Муром-М" на территории Брянской народной республики.

Между тем, неизвестные партизаны работают и в Курске. Известно, что они вступили в наступление против российской военной авиации, базирующейся на местной взлетно-посадочной полосе. Детали по поводу общего количества поврежденных воздушных судов до сих пор уточняются.

Напомним, что во временно оккупированной части Запорожской области российские захватчики пытаются найти партизан. Для этого они стали осматривать автомобили медиков.