У мережі показали відео успішної роботи партизанів в Росії

У ДПСУ показали успішну роботу партизанів на території Росії
У мережі з'явилися кадри успішної роботи партизанів на території Росії. Події на відео відбуваються у Брянській області.
Про це повідомляє ДПСУ.
Партизани в Брянській області
На опублікованому відео видно, як партизани знищують станцію спостереження "Муром-М" на території Брянської народної республіки.
Тим часом невідомі партизани працюють і у Курську. Відомо, що вони виступили у наступ проти російської військової авіації, що базується на місцевій злітно-посадковій смузі. Деталі щодо загальної кількості пошкоджених повітряних суден досі уточнюються.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області російські загарбники намагаються знайти партизан. Для цього вони почали оглядати автомобілі медиків.