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У ДПСУ показали успішну роботу партизанів на території Росії

5 червня 2023 18:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У мережі показали відео успішної роботи партизанів в Росії
Партизан сидить у засідці. Фото: Google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У мережі з'явилися кадри успішної роботи партизанів на території Росії. Події на відео відбуваються у Брянській області. 

Про це повідомляє ДПСУ

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На опублікованому відео видно, як партизани знищують станцію спостереження "Муром-М" на території Брянської народної республіки. 

Тим часом невідомі партизани працюють і у Курську. Відомо, що вони виступили у наступ проти російської військової авіації, що базується на місцевій злітно-посадковій смузі. Деталі щодо загальної кількості пошкоджених повітряних суден досі уточнюються.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області російські загарбники намагаються знайти партизан. Для цього вони почали оглядати автомобілі медиків.

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