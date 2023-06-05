У мережі показали відео успішної роботи партизанів в Росії

Партизан сидить у засідці. Фото: Google

У мережі з'явилися кадри успішної роботи партизанів на території Росії. Події на відео відбуваються у Брянській області.

Про це повідомляє ДПСУ.

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На опублікованому відео видно, як партизани знищують станцію спостереження "Муром-М" на території Брянської народної республіки.

Тим часом невідомі партизани працюють і у Курську. Відомо, що вони виступили у наступ проти російської військової авіації, що базується на місцевій злітно-посадковій смузі. Деталі щодо загальної кількості пошкоджених повітряних суден досі уточнюються.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області російські загарбники намагаються знайти партизан. Для цього вони почали оглядати автомобілі медиків.