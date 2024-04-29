В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с РФ и оценили возможность повторного наступления

Андрей Демченко. Фото: ГПСУ

По состоянию на сегодняшний день российские захватчики не перестают обстреливать пограничье. Кроме того, в прифронтовые области постоянно пытаются заходить вражеские диверсионно-разведывательные группы. Однако, что касается возможного наступления, то Россия имеет недостаточно для этого ресурсов.

Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в интервью для Укринформ.

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Ситуация на границе с РФ

"Ежедневно обстреливаются пограничные области. Туда постоянно заходят вражеские диверсионно-разведывательные группы", — сказал Демченко, говоря о ситуации на границе с РФ.

Комментируя активность враждебных ДРГ, он добавил, что их деятельность усилилась с начала 2023 года. Сначала диверсантов фиксировали на Черниговщине, сейчас наибольшая их активность — на Сумщине.

Например, по словам Демченко, несколько дней назад российская диверсионная группа в составе 10 человек пыталась заминировать пограничные пути. Однако пограничники разоблачили противника и вступили с ним в стрелковый бой.

"Под давлением враг отошел за линию границы. К счастью, из наших ребят в этом бою никто не погиб", — сказал Демченко.

Возможно повторное наступление РФ

В конце концов, как рассказал Демченко, у РФ сейчас недостаточное количество ресурсов для проведения повторного широкомасштабного наступления. Однако вероятность провокаций возможна.

"Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не опрокидывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия", — сказал Демченко.

Напомним, в границу с Сумской областью прибыло четыре батальона чеченцев. В настоящее время они находятся в 150-200 км от Украины.

Также стало известно, что российские захватчики строят новую взлетно-посадочную полосу у поселка Алексеевка в Белгородской области РФ. Населённый пункт находится в 75 километрах от границы с Украиной и уже стал узлом для западной группировки россиян.