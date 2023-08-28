В Энергодаре движение сопротивления подорвало казарму "кадыровцев": ГУР показало видео

Место жительства "кадыровцев" в Энергодаре. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 28 августа во временно оккупированном Энергодаре раздался очередной взрыв. Как оказалось, это работа партизан по казарме ОМОНа подразделения "кадыровцев".

Об этом сообщает ГУР МО.

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В Энергодаре по ул. Строителей оккупанты обустроили имповизированную "казарму".

"После оккупации города "кадыровцы" захватили и переоборудовали для своих нужд здание, где раньше находилось местное отделение одного из украинских банков". — сообщает разведка.

В 09:50 по указанному адресу произошел взрыв. В результате операции местного сопротивления, координированного ГУР МО Украины, пострадала импровизированная "казарма" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1". В помещении загорелся пожар. Пострадали оккупанты и припаркованные во дворе автомобили.

На место происшествия прибыли пожарные и кареты скорой помощи. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

В настоящее время уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев".

"После серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. В настоящее время в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к сети Интернет", — информирует ГУР.

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о том, что в Энергодаре произошел взрыв в здании оккупационной "милиции".

Также Федоров объяснил, почему оккупанты так боятся за жизнь своего руководства.