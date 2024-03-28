В Генштабе назвали направления фронта с самой сложной ситуацией — утренняя сводка

Украинский воин. Фото: t.me/s/V_Zelenskiy_official

В Украине продолжаются 764 сутки российской вооруженной агрессии. На фронте за минувшие сутки произошло 60 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям Вооруженных сил и населенным пунктам. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 28 марта.

Читайте также:

Обстрелы оккупантов за сутки

В ночь на четверг, 28 марта враг снова атаковал Украину применив БпЛА типа "Shahed".

За сутки под авиационным огнем врага оказались населенные пункты Харьковской области и Донецкой области. Артиллерийские удары получили более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Военный отражает атаку противника. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении ВСУ отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отразили четыре атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении военные отразили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Украинский воин. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник с помощью авиации 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации четыре раза атаковал позиции украинских воинов в районах Донецкой области и Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки противник совершил бесполезную атаку позиций ВСУ.

Украинский воин. Фото: Генштаб ВСУ

Удары ВСУ по оккупантам

ВСУ продолжают давать достойный отпор врагу и наносить ему потери в живой силе и технике. Защитники истощают захватчиков вдоль всей линии боевого столкновения. Украинские воины нанесли удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и 1 еще одному важному объекту противника", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери врага в войне

личного состава — около 439 970 (+780) человек;

танков — 6 914 (+10) единицы;

боевых бронированных машин — 13 237 (+21) единиц;

артиллерийских систем — 10 963 (+32) единица;

РСЗО — 1 021 (+2) единиц;

средств ПВО — 729 (+1) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8590 (+22) единиц;

крылатых ракет — 2017 (+2) единиц;

кораблей — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 595 (+56) единиц;

специальной техники — 1800 (+6) единицы.

Потери оккупантов 28 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

Также мы писали, что военные ВСУ с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектное видео удара по оккупантам.