В Генштабе назвали направления фронта с самой сложной ситуацией — утренняя сводка
В Украине продолжаются 764 сутки российской вооруженной агрессии. На фронте за минувшие сутки произошло 60 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям Вооруженных сил и населенным пунктам. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданских.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 28 марта.
Обстрелы оккупантов за сутки
В ночь на четверг, 28 марта враг снова атаковал Украину применив БпЛА типа "Shahed".
За сутки под авиационным огнем врага оказались населенные пункты Харьковской области и Донецкой области. Артиллерийские удары получили более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на направлениях фронта
На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.
На Лиманском направлении ВСУ отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.
На Бахмутском направлении защитники отразили четыре атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении военные отразили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник с помощью авиации 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации четыре раза атаковал позиции украинских воинов в районах Донецкой области и Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки противник совершил бесполезную атаку позиций ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
ВСУ продолжают давать достойный отпор врагу и наносить ему потери в живой силе и технике. Защитники истощают захватчиков вдоль всей линии боевого столкновения. Украинские воины нанесли удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и 1 еще одному важному объекту противника", — говорится в сообщении.
Потери врага в войне
- личного состава — около 439 970 (+780) человек;
- танков — 6 914 (+10) единицы;
- боевых бронированных машин — 13 237 (+21) единиц;
- артиллерийских систем — 10 963 (+32) единица;
- РСЗО — 1 021 (+2) единиц;
- средств ПВО — 729 (+1) единиц;
- самолетов — 347 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 8590 (+22) единиц;
- крылатых ракет — 2017 (+2) единиц;
- кораблей — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 14 595 (+56) единиц;
- специальной техники — 1800 (+6) единицы.
Напомним, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.
Также мы писали, что военные ВСУ с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектное видео удара по оккупантам.
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