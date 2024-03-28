У Генштабі назвали напрямки фронту з найскладнішою ситуацією — ранкове зведення

Український воїн. Фото: t.me/s/V_Zelenskiy_official

В Україні триває 764 доба російської збройної агресії. На фронті за минулу добу відбулося 60 бойових зіткнень. Окупанти завдали 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснили 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях Збройних сил та населених пунктах. В результаті обстрілів є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомив Генеральний Штаб ЗСУ у четвер, 28 березня.

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Обстріли окупантів за добу

В ніч проти четверга, 28 березня, ворог знову атакував Україну застосувавши БпЛА типу Shahed.

За добу під авіаційним вогнем ворога опинилися населені пункти Харківської та Донецької областей. Артилерійських ударів зазнали понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Військовий відбиває атаку противника. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили п'ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили чотири атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку військові відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Український воїн. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник за допомогою авіації 27 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації чотири рази атакував позиції українських воїнів в районах Донецької області та Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. За минулу добу противник здійснив марну атаку позицій ЗСУ.

Український воїн. Фото: Генштаб ЗСУ

Удари ЗСУ по окупантах

ЗСУ продовжують давати гідну відсіч ворогу та завдавати йому втрат в живій силі та техніці. Захисники виснажують загарбників вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Українські воїни завдали ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та 1 ще одному важливому об’єкту противника", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати ворога у війні

особового складу — близько 439 970 (+780) осіб;

танків — 6 914 (+10) одиниць;

бойових броньованих машин — 13 237 (+21) одиниць;

артилерійських систем — 10 963 (+32) одиниці

РСЗВ — 1 021 (+2) одиниця;

засобів ППО — 729 (+1) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 590 (+22) одиниць;

крилатих ракет — 2 017 (+2) одиниць;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 595 (+56) одиниць;

спеціальної техніки — 1800 (+6) одиниць.

Втрати окупантів 28 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

Також ми писали, що військові ЗСУ за допомогою дронів завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав ефектне відео удару по окупантах.