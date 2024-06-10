За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: AP

В Украине в понедельник, 10 июня, длится 838-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Об этом говорится в строительстве Генштаба в Facebook.

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Ситуация по фронтам 10 июня

На Черниговском и Сумском направлениях враг не проводил активные наступательные действия, ситуация остается под контролем Сил обороны.

На Харьковском направлении россияне также не предпринимали активных действий, там они совершают перегруппировку войск. За прошедшие сутки Россия потеряла там 89 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийские системы, 13 автомобилей и четыре единицы специальной техники. В то же время был поврежден один танк, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении ситуация напряженная: с начала суток произошло уже семь боевых столкновений в районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового. Защитники отбили пять вражеских атак, два боестолкновения продолжаются вблизи Степовой Новоселовки и Песчаного.

Украинский защитник. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили семь атак вблизи Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям украинских бойцов в районах Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, но потерпели поражение.

На Краматорском направлении ВСУ отразили две атаки оккупантов в районах Клещеевки и Андреевки.

На Покровском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения, две атаки врага в районе Новопокровского удалось отбить, продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки и Новопокровского.

На этом направлении враг потерял 269 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы и три автомобиля. Также поврежден танк, боевая бронированная машина и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении ситуация несколько напряженная: с начала суток российские войска десять раз пытались прорвать оборону недалеко от Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.

Защитники отразили девять вражеских атак, продолжается бой возле Константиновки.

На Ореховском направлении российские военные совершили одну безуспешную атаку в районе села Копани, потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны отразили одну атаку российских захватчиков к северу от Крынок.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Президенту Владимиру Зеленскому о текущей ситуации на фронте. По его словам, в Сумской области ВСУ отражают атаки российских диверсантов в попытке прорвать границу.

Также мы писали, что Покровское направление Донецкой области остается самым горячим на фронте, поскольку там ВСУ чуть ли не каждый день отбивают из 10 российских атак.