За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: AP

В Україні у понеділок, 10 червня, триває 838 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках фронту 10 червня

На Чернігівському та Сумському напрямках ворог не проводив активних наступальних дій, ситуація залишається під контролем Сил оборони.

На Харківському напрямку росіяни також не проводили активних дій, там вони здійснюють перегрупування військ. За минулу добу Росія втратила там 89 осіб вбитими та пораненими, дві бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 13 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Водночас було пошкоджено один танк, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена: від початку доби відбулося вже сім бойових зіткнень в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Захисники відбили п’ять ворожих атак, два боєзіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.

Український захисник. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили сім атак поблизу Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Григорівки.

На Сіверському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитися до позицій українських бійців в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського, але зазнали поразки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили дві атаки окупантів в районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення, дві атаки ворога в районі Новопокровського вдалося відбити, тривають бойові дії в районах Євгенівки та Новопокровського.

На цьому напрямку ворог втратив 269 осіб вбитими та пораненими, дві бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та три автомобілі. Також пошкоджено танк, бойову броньовану машину та дві артилерійські системи.

На Курахівському напрямку ситуація дещо напружена: від початку доби російські війська десять разів намагалися прорвати оборону неподалік Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Захисники відбили дев’ять ворожих атак, триває бій поблизу Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку російські військові здійснили одну безуспішну атаку в районі села Копані, втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну атаку російських загарбників на північ від Кринок.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про поточну ситуацію на фронті. За його словами, у Сумській області ЗСУ відбивають атаки російських диверсантів в спробі прорвати кордон.

Також ми писали, що Покровський напрямок Донецької області залишається найгарячішим на фронті, оскільки там ЗСУ ледь не щодня відбивають з 10 російських атак.