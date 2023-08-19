В Генштабе подытожили количество ударов оккупантов по Украине за сутки
Сегодня ночью, 19 августа, Россия снова атаковала Украину, применив ударные БпЛА "Shahed-136/131". Также за сутки враг нанес три ракетных и более 40 авиационных ударов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары врага по Украине
"За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 74 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате российских обстрелов есть погибшие и раненые, а также разрушения среди гражданской инфраструктуры.
В Генштабе подчеркнули, что вероятность повторных ударов РФ по территории Украины остается высокой.
Больше об обстрелах РФ
Напомним, что российские захватчики обстреливали Винницу. В городе раздавались взрывы.
Также мы писали, что ночью, 19 августа, Россия обстреливала Запорожье вероятно ракетами С-300, раздавались взрывы. Воздушная тревога распространилась на большинство областей Украины, была угроза удара БпЛА, а также применение баллистики.
Добавим, что вражеские БпЛА добрались и к западным областям ночью, 19 августа. Так, есть информация о серии мощных взрывов во Львове, однако в области не была объявлена воздушная тревога.