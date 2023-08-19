В Генштабе подытожили количество ударов оккупантов по Украине за сутки

Танк обстреливает вражеские позиции. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сегодня ночью, 19 августа, Россия снова атаковала Украину, применив ударные БпЛА "Shahed-136/131". Также за сутки враг нанес три ракетных и более 40 авиационных ударов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 74 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате российских обстрелов есть погибшие и раненые, а также разрушения среди гражданской инфраструктуры.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность повторных ударов РФ по территории Украины остается высокой.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные во время боевого задания. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники обстреливают позиции противника. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Напомним, что российские захватчики обстреливали Винницу. В городе раздавались взрывы.

Также мы писали, что ночью, 19 августа, Россия обстреливала Запорожье вероятно ракетами С-300, раздавались взрывы. Воздушная тревога распространилась на большинство областей Украины, была угроза удара БпЛА, а также применение баллистики.

Добавим, что вражеские БпЛА добрались и к западным областям ночью, 19 августа. Так, есть информация о серии мощных взрывов во Львове, однако в области не была объявлена воздушная тревога.