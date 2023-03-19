В Генштабе показали, как инструкторы из Канады, Польши и Норвегии учат бойцов ВСУ
Инструкторы из "Конных Лорда Стратконы" ("Королевские канадцы") 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных Сил Канады в рамках операции UNIFIER в партнерстве с военнослужащими Вооруженных Сил Польши и Вооруженных Сил Норвегии обучают украинских военнослужащих. Бойцы ВСУ осваивают бронетанковое искусство использования танков Leopard в Польше.
Об этом сообщает Генштаб.
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Учения проходят, чтобы убедиться, что украинские танкисты хорошо подготовлены к защите с большей мобильностью и огневой мощью.
Напомним, количество уничтоженных российских оккупантов в течение 18 марта составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что для успешного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители. Это поможет завоевать преимущество в воздухе.
Напомним, 18 марта Министерство обороны Украины договорилось с норвежскими коллегами о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. Соглашение, рассчитанное на три года, позволит МО перенять передовой опыт НАТО.