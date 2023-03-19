У Генштабі показали, як інструктори з Канади, Польщі та Норвегії навчають бійців ЗСУ
Інструктори з "Кінних Лорда Страткони" ("Королівські канадці") 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER у партнерстві з військовослужбовцями Збройних Сил Польщі та Збройних Сил Норвегії навчають українських військовослужбовців. Бійці ЗСУ освоюють бронетанкове мистецтво використання танків Leopard у Польщі.
Про це повідомляє Генштаб.
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Навчання відбуваються, щоб переконатися, що українські танкісти добре підготовлені до захисту з більшою мобільністю та вогневою міццю.
Нагадаємо, кількість знищених російських окупантів протягом 18 березня становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Також ми писали, що речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що для успішного контрнаступу Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі. Це допоможе завоювати перевагу у повітрі.
Додамо, 18 березня, Міністерство оборони України домовилося із норвезькими колегами про співробітництво у сфері оборонних закупівель. Угода, розрахована на три роки, дозволить МО перейняти передовий досвід НАТО.