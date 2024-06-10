Контролируют ли оккупанты Рыжевку Сумской области — ответ Генштаба

В Генштабе сообщили, какая ситуация сейчас в Рыжевке
Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что из-за специфики расположения российские диверсанты иногда могут оперировать в районе села Рыжевка Сумской области. По его словам, несмотря на это Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия.
Об этом Андрей Ковалев сказал в эфире телемарафона в понедельник, 10 июня.
Ситуация в Рыжевке
Ковалев подчеркнул, что ситуация в населенном пункте контролируется. Информация о якобы присутствии оккупантов в селе не соответствует действительности. Рыжевка под контролем Украины.
На одном из зданий в селе 9 июня якобы появился флаг РФ, который враг предварительно заминировал.
"И поэтому с применением дронов, новейших технологий была разминирована, была сбита эта тряпка. Больше в Рыжевке российской тряпки нет. Информация о том, что якобы в Рыжевку заходили какие-то подразделения российских войск не соответствует действительности. Сейчас идут проверки и выяснения", — говорит Ковалев.
Село расположено в приграничной зоне с соседним российским поселком Теткино. Рыжевка отделена от украинской территории рекой Сейм и лесами, что иногда позволяет вражеским диверсантам осуществлять операции в этом районе. Однако Силы обороны осуществляют контрдиверсионные мероприятия для обеспечения безопасности.
В полосе также проходит эвакуация населения.
"Это проводится по всей линии государственной границы со страной агрессором. И Украина контролирует границу, тем более контролирует границу в Сумской области. Оснований для паники нет. И все заявления оккупантов, все видео, которые они распространяют якобы говоря, что это Рыжевка является просто попыткой подорвать спокойствие граждан, посеять панику и якобы заявить о присутствии там российских войск. Это не соответствует действительности", — добавил представитель Генштаба.
Что говорят в Сумской ОВА
Глава Сумской ОВА Владимир Артюх также подтвердил информацию о контроле Сил обороны над Рыжевкой. По его словам, информация, вброшенная оккупантами, — ложная.
Напомним, украинские снайперы 73-го центра Сил специальных операций уничтожили группу российских оккупантов. Это произошло на Херсонском направлении.
Также бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку на Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.
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