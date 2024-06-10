Контролируют ли оккупанты Рыжевку Сумской области — ответ Генштаба

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. Фото: АрмияInform

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что из-за специфики расположения российские диверсанты иногда могут оперировать в районе села Рыжевка Сумской области. По его словам, несмотря на это Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия.

Об этом Андрей Ковалев сказал в эфире телемарафона в понедельник, 10 июня.

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Ситуация в Рыжевке

Ковалев подчеркнул, что ситуация в населенном пункте контролируется. Информация о якобы присутствии оккупантов в селе не соответствует действительности. Рыжевка под контролем Украины.

На одном из зданий в селе 9 июня якобы появился флаг РФ, который враг предварительно заминировал.

"И поэтому с применением дронов, новейших технологий была разминирована, была сбита эта тряпка. Больше в Рыжевке российской тряпки нет. Информация о том, что якобы в Рыжевку заходили какие-то подразделения российских войск не соответствует действительности. Сейчас идут проверки и выяснения", — говорит Ковалев.

Село расположено в приграничной зоне с соседним российским поселком Теткино. Рыжевка отделена от украинской территории рекой Сейм и лесами, что иногда позволяет вражеским диверсантам осуществлять операции в этом районе. Однако Силы обороны осуществляют контрдиверсионные мероприятия для обеспечения безопасности.

В полосе также проходит эвакуация населения.

"Это проводится по всей линии государственной границы со страной агрессором. И Украина контролирует границу, тем более контролирует границу в Сумской области. Оснований для паники нет. И все заявления оккупантов, все видео, которые они распространяют якобы говоря, что это Рыжевка является просто попыткой подорвать спокойствие граждан, посеять панику и якобы заявить о присутствии там российских войск. Это не соответствует действительности", — добавил представитель Генштаба.

Что говорят в Сумской ОВА

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх также подтвердил информацию о контроле Сил обороны над Рыжевкой. По его словам, информация, вброшенная оккупантами, — ложная.

Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, украинские снайперы 73-го центра Сил специальных операций уничтожили группу российских оккупантов. Это произошло на Херсонском направлении.

Также бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку на Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.