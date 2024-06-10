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У Генштабі повідомили, яка наразі ситуація в Рижівці

10 червня 2024 14:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чи контролюють окупанти Рижівку Сумської області — відповідь Генштабу
Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що через специфіку розташування російські диверсанти інколи можуть оперувати у районі села Рижівка Сумської області. За його словами, попри це Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

Про це Андрій Ковальов сказав в ефірі телемарафону у понеділок, 10 червня.

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Ситуація в Рижівці

Ковальов наголосив, що ситуація в населеному пункті контрольована. Інформація про нібито присутність окупантів у селі не відповідає дійсності. Рижівка під контролем України.

На одній з будівель у селі 9 червня нібито з'явився прапор РФ, який ворог попередньо замінував.

"І тому із застосуванням дронів, новітніх технологій було розміновано, було збито цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає. Інформація про те, що нібито у Рижівку заходили якісь підрозділи російських військ не відповідає дійсності. Зараз йдуть перевірки й з'ясування", — каже Ковальов.

Село розташоване в прикордонній зоні із сусіднім російським селищем Тьоткіно. Рижівка відокремлена від української території річкою Сейм та лісами, що іноді дозволяє ворожим диверсантам здійснювати операції в цьому районі. Однак Сили оборони здійснюють контрдиверсійні заходи для забезпечення безпеки.

У смузі також проходить евакуація населення.

"Це проводиться по всій лінії державного кордону з країною агресором. І Україна контролює кордон, тим паче контролює кордон у Сумській області. Підстав для паніки немає. І всі заяви окупантів, всі відео, які вони розповсюджують нібито говорячи, що це Рижівка є просто спробою підірвати спокій громадян, посіяти паніку і нібито заявити про присутність там російських військ. Це не відповідає дійсності", — додав речник Генштабу.

Що кажуть в Сумській ОВА

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх також підтвердив інформацію щодо контролю Сил оборони над Рижівкою. За його словами, інформація, яку вкинули окупанти — неправдива. 

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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські снайпери 73-го центру Сил спеціальних операцій знищили групу російських окупантів. Це сталось на Херсонському напрямку.

Також бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.

Україна
Сумська область
окупанти
росіяни
Генштаб ЗСУ
війна
ЗСУ

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