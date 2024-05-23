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В Генштабе сообщили, на каких направлениях фронта оккупанты пытаются продвигаться вперед

23 мая 2024 11:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На каких направлениях фронта оккупанты пытаются продвигаться вперед
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Продолжаются 820 сутки широкомасштабного вооруженного вторжения России в Украину. Оккупанты пытаются продвигаться на нескольких направлениях фронта, однако украинские военные прилагают максимум усилий, чтобы отбить противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 23 мая.

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Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении украинские военные отражают атаку врага в направлении Муром — Старица. Бойцы прилагают максимум усилий по усилению оборонительных рубежей.

"По уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 180 человек, а также 54 единицы вооружения и военной техники, в частности, уничтожено две артиллерийские системы и пять повреждены, уничтожено 14 БпЛА и 11 единиц автомобильной техники противника, 17 единиц повреждены, также поврежден один танк, одно средство ПВО и уничтожено три единицы специальной техники, один склад с боеприпасами противника", — говорится в сообщении.

Украинский военный с беспилотником
Украинский военный с беспилотником. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре попытки оккупантов идти вперед в районах Стельмаховки и Грековки. В Генштабе отметили, что один штурм отбит, а три боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируемая. Украинские военные проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, а на отдельных направлениях проводят действия для улучшения тактического положения. Вчера захватчики на этом направлении потеряли более 100 человек. Защитники повредили российский танк, уничтожили две БМП, два бронетранспортера, 18 БпЛА и два автомобиля.

На Лиманском направлении украинские защитники отбивают атаку в районе села Терны.

На Краматорском продолжается бой вблизи Клещеевки. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток противник четыре раза пытался прорвать оборону украинских войск. Две атаки отбиты. Сейчас продолжаются боевые действия в районе Сокола. Ситуация контролируется.

По уточненным данным, вчера потери врага составили более 100 российских оккупантов и штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении в районах Красногоровки и Водяного продолжаются два боевых столкновения.

На Времивском — успешно отражена атака захватчиков возле Старомайорского.

На Приднепровском направлении с начала суток состоялось две попытки захватчиков вытеснить ВСУ с позиций в районе Крынок. Одна атака отбита. Бой продолжается.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российскую авиацию на фронте. В частности, на Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал видео, на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никакого шанса.

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