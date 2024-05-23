На яких напрямках фронту окупанти намагаються просуватися вперед

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває 820 доба широкомасштабного збройного вторгнення Росії в Україну. Окупанти намагаються просуватися на декількох напрямках фронту, однак українські військові докладають максимум зусиль, аби відбити противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 23 травня.

Читайте також:

Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку українські військові відбивають атаку ворога у напрямку Муром — Стариця. Бійці докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів.

"За уточненою інформацією, минулої доби ворог втратив на Харківському напрямку понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема знищено 2 артилерійські системи та 5 пошкоджено, знищено 14 БпЛА та 11 одиниць автомобільної техніки противника, 17 одиниць пошкоджено, також пошкоджено 1 танк, 1 засіб ППО та знищено 3 одиниці спеціальної техніки, 1 склад з боєприпасами противника", — йдеться у повідомленні.

Український військовий з безпілотником. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири спроби окупантів йти вперед в районах Стельмахівки та Греківки. У Генштабі зазначили, що один штурм відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована. Українські військові проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони, а на окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення. Вчора загарбники на цьому напрямку втратили понад 100 осіб. Захисники пошкодили російський танк, знищили 2 БМП, 2 бронетранспортери, 18 БпЛА і 2 автомобілі.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку у районі села Терни.

На Краматорському — триває бій поблизу Кліщіївки. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби противник чотири рази намагався прорвати оборону українських військ. Дві атаки відбито. Наразі тривають бойові дії в районі Сокола. Ситуація контрольована.

За уточненими даними, вчора втрати ворога становили понад 100 російських окупантів та штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення.

На Времівському — успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку від початку доби відбулося дві спроби загарбників витіснити ЗСУ з позицій у районі Кринок. Одну атаку відбито. Бій триває.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Збройні сили Україні продовжують ліквідовувати російську авіацію на фронті. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав відео, на якому захисники нищать окупантів. Генерал зазначив, що українські бійці не залишають ворогові жодного шансу.