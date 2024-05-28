В Генштабе сообщили, на каком направлении фронта сейчас самая сложная ситуация
Продолжаются 825 сутки широкомасштабного вооруженного вторжения России в Украину. В течение вторника, 28 мая, уже произошло 45 боевых столкновений. Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед, однако бойцы ВСУ профессионально противостоят врагу.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 28 мая.
Ситуация на направлениях фронта
На Харьковском направлении с начала суток захватчики штурмовых действий не вели. Подразделения ВСУ укрепляют оборону и держат противника под огневым контролем.
На Купянском направлении уже произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак отбиты без успеха для врага. Еще одно боевое столкновение в районе Невского продолжается.
На Лиманском — продолжается пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка. Украинские военные успешно отбили по одному штурмовому действию в районе Торского и Белогоровки. Потери позиций не допущены.
На Северском направлении враг тоже пытается проявлять активность. Одну атаку украинские воины отбили, еще четыре продолжаются. Ситуация контролируется.
На Краматорском направлении с начала суток оккупанты уже четыре раза пытались улучшить тактическое положение. Штурмовые действия захватчики проводят неподалеку от Григорьевки, Клещеевки и Андреевки. Три вражеские попытки продвинуться вперед успешно отражены подразделениями Сил обороны. В настоящее время продолжается боевое столкновение в районе Андреевки. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируется.
"Как и за прошедшие сутки наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений. В настоящее время отбито семь атак неподалеку Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки на данном направлении", — говорится в сводке.
На Кураховском — одна атака неподалеку от Константиновки уже отбита. Продолжается бой в районе Водяного. Противник интенсивным огневым влиянием пытается потеснить украинских защитников с занимаемых позиций. Подразделения Сил обороны прилагают максимум усилий для стабилизации обстановки.
На Времивском направлении воины отбивают атаку в районе Раздольного. Ситуация контролируется.
На Приднепровском направлении армия РФ предприняла три неудачных попытки оттеснить украинских воинов от Крынок.
Напомним, украинские защитники продолжают наносить потери российским оккупантам. Военные ударной группы "Черный Лебедь" вместе с собратьями устроили охоту на врага в Часовом Яру Донецкой области.
Также офицер бригады "Буревій" Виталий Маркив рассказал о войне против россиян. Также он отметил, что в конфликте наступил переломный момент, когда Россия поставила свой ВПК на промышленный уровень.
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