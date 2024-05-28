На каком направлении фронта сейчас самая сложная ситуация

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Продолжаются 825 сутки широкомасштабного вооруженного вторжения России в Украину. В течение вторника, 28 мая, уже произошло 45 боевых столкновений. Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед, однако бойцы ВСУ профессионально противостоят врагу.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 28 мая.

Читайте также:

Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении с начала суток захватчики штурмовых действий не вели. Подразделения ВСУ укрепляют оборону и держат противника под огневым контролем.

На Купянском направлении уже произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак отбиты без успеха для врага. Еще одно боевое столкновение в районе Невского продолжается.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском — продолжается пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка. Украинские военные успешно отбили по одному штурмовому действию в районе Торского и Белогоровки. Потери позиций не допущены.

На Северском направлении враг тоже пытается проявлять активность. Одну атаку украинские воины отбили, еще четыре продолжаются. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток оккупанты уже четыре раза пытались улучшить тактическое положение. Штурмовые действия захватчики проводят неподалеку от Григорьевки, Клещеевки и Андреевки. Три вражеские попытки продвинуться вперед успешно отражены подразделениями Сил обороны. В настоящее время продолжается боевое столкновение в районе Андреевки. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируется.

"Как и за прошедшие сутки наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений. В настоящее время отбито семь атак неподалеку Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки на данном направлении", — говорится в сводке.

На Кураховском — одна атака неподалеку от Константиновки уже отбита. Продолжается бой в районе Водяного. Противник интенсивным огневым влиянием пытается потеснить украинских защитников с занимаемых позиций. Подразделения Сил обороны прилагают максимум усилий для стабилизации обстановки.

На Времивском направлении воины отбивают атаку в районе Раздольного. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении армия РФ предприняла три неудачных попытки оттеснить украинских воинов от Крынок.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские защитники продолжают наносить потери российским оккупантам. Военные ударной группы "Черный Лебедь" вместе с собратьями устроили охоту на врага в Часовом Яру Донецкой области.

Также офицер бригады "Буревій" Виталий Маркив рассказал о войне против россиян. Также он отметил, что в конфликте наступил переломный момент, когда Россия поставила свой ВПК на промышленный уровень.