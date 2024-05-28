На якому напрямку фронту наразі найскладніша ситуація

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває 825 доба широкомасштабного збройного вторгнення Росії в Україну. Протягом вівторка, 28 травня, вже відбулося 45 бойових зіткнень. Російські окупанти намагаються просуватися вперед, однак бійці ЗСУ професійно протистоять ворогу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 28 травня.

Читайте також:

Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку від початку доби загарбники штурмових дій не вели. Підрозділи ЗСУ укріплюють оборону та тримають противника під вогневим контролем.

На Куп’янському напрямку вже відбулося сім боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Дружелюбівка та Невське шість атак відбито без успіхів для ворога. Ще одне бойове зіткнення в районі Невського триває.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському — триває п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Терни, Торське та Білогорівка. Українські військові успішно відбили по одній штурмовій дії в районі Торського та Білогорівки. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог також намагається проявляти активність. Одну атаку українські воїни відбили, ще чотири тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби окупанти уже чотири рази намагалися покращити тактичне положення. Штурмові дії загарбники проводять неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Три ворожі спроби просунутися вперед успішно відбито підрозділами Сил оборони. Наразі триває бойове зіткнення в районі Андріївки. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

"Як і минулої доби, найбільше напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває вісім бойових зіткнень. На цей час відбито сім атак неподалік Новоолександрівки, Прогресу та Новоселівки першої. Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки на даному напрямку", — йдеться у зведенні.

На Курахівському — одну атаку неподалік Костянтинівки вже відбито. Триває бій в районі Водяного. Противник інтенсивним вогневим впливом намагається потіснити українських захисників із займаних позицій. Підрозділи Сил оборони докладають максимум зусиль для стабілізації обстановки.

На Времівському напрямку воїни відбивають атаку в районі Роздольного. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку армія РФ здійснила три невдалі спроби відтіснити українських воїнів від Кринок.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам. Військові ударної групи "Чорний Лебідь" разом з побратимами влаштували полювання на ворога у Часовому Яру на Донеччині.

Також офіцер бригади "Буревій" Віталій Марків розповів про війну проти росіян. Також він зазначив, що у конфлікті настав переломний момент, коли Росія поставила своє ВПК на промисловий рівень.