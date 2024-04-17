В Генштабе рассказали, удалось ли ВСУ отбить атаки оккупантов на самых горячих направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 784 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В течение последних 24 часов произошло 68 боевых столкновений. Украинским войскам удалось нанести успешные удары по врагу.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней постройке в среду, 17 апреля.

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Российские атаки

Противник нанес два ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. К сожалению, в результате атак РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении противник наступательных действий не вел.

На Лиманском враг девять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области и Серебрянского лесничества в Луганской области.

На Бахмутском бойцами ВСУ отражено 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак в районах населенных пунктов Донецкой области.

На Новопавловском Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинский беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки, враг совершил пять безуспешных атак позиций украинских войск.

Успехи Украины на фронте

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления противника", — говорится в сообщении.

Удар по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава врага.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери России на войне против Украины:

личный состав — около 456 050 (+710) человек;

танки — 7 193 (+4) ед.;

бронированные машины — 13 827 (+18) ед.;

артиллерийские системы — 11 624 (+15) ед.;

РСЗО — 1 046 (+0) ед.;

средства ПВО — 760 (+1) ед.;

самолеты — 347 (+0) ед.;

вертолеты — 325 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 279 (+2) ед.;

крылатые ракеты — 2 093 (+1) ед.;

корабли/катера — 26 (+0) ед.;

подводные лодки — 1 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны — 15 587 (+24) ед.;

специальная техника — 1 910 (+2) ед.

Потери российских оккупантов по состоянию на 17 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, на днях в Херсонской области пограничники уничтожили ряд единиц военной техники, полевые пункты боеснабжения и несколько укрытий оккупантов. Справиться с задачей военным помогали ударные дроны украинского производства "Баба Яга".

Также украинские военные ежедневно эффектно бьют по российским оккупантам и вражеской технике. Они показали, как поразили танк "Т-90" противника на Донецком направлении.