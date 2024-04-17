У Генштабі розповіли, чи вдалося ЗСУ відбити атаки окупантів на найгарячіших напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 784 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом останніх 24 годин відбулося 68 бойових зіткнень. Українським військам вдалося завдати успішних ударів по ворогу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у середу, 17 квітня.

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Російські атаки

Противник завдав два ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. На жаль, внаслідок атак РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не вів.

На Лиманському ворог дев'ять разів атакував позиції українських захисників в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському бійцями ЗСУ відбито 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 11 атак в районах населених пунктів Донецької області.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Український безпілотник. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському противник чотири рази атакував позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, ворог здійснив п'ять безуспішних атак позицій українських військ.

Успіхи України на фронті

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та двох пунктах управління противника", — йдеться у повідомленні.

Удар по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу ворога.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати Росії на війні проти України:

особовий склад — близько 456 050 (+710) осіб;

танки — 7 193 (+4) од.;

броньовані машини — 13 827 (+18) од.;

артилерійські системи — 11 624 (+15) од.;

РСЗВ — 1046 (+0) од.;

засоби ППО — 760 (+1) од.;

літаки — 347 (+0) од.;

гелікоптери — 325 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 279 (+2) од.;

крилаті ракети — 2 093 (+1) од.;

кораблі/катери — 26 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни — 15 587 (+24) од.;

спеціальна техніка — 1 910 (+2) од..

Втрати російських окупантів станом на 17 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, днями на Херсонщині прикордонники знищили низку одиниць військової техніки, польові пункти боєпостачання та кілька укриттів окупантів. Впоратися із завданням військовим допомагали ударні дрони українського виробництва "Баба Яга".

Також українські військові щодня ефектно б'ють по російських окупантах та ворожій техніці. Вони показали, як уразили танк "Т-90" противника на Донецькому напрямку.