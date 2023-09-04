В Генштабе рассказали, чем оккупанты ударили по Украине за сутки
Начались 558 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Ночью, 4 сентября, оккупанты снова прибегли к атаке с помощью ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об обстрелах врага по Украине
"За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 78 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в утренней сводке Генштаба.
Отмечается, что возможность повторных ударов врага по Украине остается высокой.
Напомним, что в воскресенье, 3 сентября, российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.
Также мы сообщали, что 3 сентября российские силы 19 раз произвели обстрел восьми общин в Сумской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Добавим, что работа артиллерии Украины привела к тому, что военные РФ вынуждены были переместить свои артиллерийские комплексы вдали от столкновения. Такие действия усложнили им поддержку своей пехоты.