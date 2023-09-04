В Генштабе рассказали, чем оккупанты ударили по Украине за сутки

"Грады" стреляют в поле. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начались 558 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Ночью, 4 сентября, оккупанты снова прибегли к атаке с помощью ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно об обстрелах врага по Украине

"За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 78 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в утренней сводке Генштаба.

Отмечается, что возможность повторных ударов врага по Украине остается высокой.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Техника украинских военных. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский защитник с миной. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные стреляют из "Градов". Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что в воскресенье, 3 сентября, российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.

Также мы сообщали, что 3 сентября российские силы 19 раз произвели обстрел восьми общин в Сумской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Добавим, что работа артиллерии Украины привела к тому, что военные РФ вынуждены были переместить свои артиллерийские комплексы вдали от столкновения. Такие действия усложнили им поддержку своей пехоты.